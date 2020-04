Imbarcazione affonda nel canale, perdita di idrocarburi

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone nelle prime ore di oggi dopo la segnalazione di un natante affondato nel territorio della città dei cantieri, in prossimità delle Terme Romane. L'allarme è scattato intorno alle 5.

La segnalazione proveniva esattamente dal Canale Locovaz. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno trovato una barca di otto metri completamente affondata con dispersione in acqua di idrocarburi.

È stato quindi necessario contenere l'inquinamento delle acque, posizionando del materiale assorbente specifico per questo tipo di problematica. Sul natante non erano presenti persone e quindi nessuno è rimasto ferito. La barca era ormeggiata da tempo. Non è stata ancora riportata in galleggiamento.