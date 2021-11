Imbarcazione affondata al largo di Sistiana

Il corpo senza vita di un uomo di 80 anni è stato recuperato, nel primo pomeriggio, al largo di Sistiana.

La scoperta è arrivata in seguito all'allarme per un'imbarcazione affondata, che vede impegnati sul campo la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco di Trieste (sommozzatori e motobarca), insieme al Nucleo Volo di Venezia dei pompieri, per sorvoli dall'alto con l'elicottero.

Si tratta di un gozzo in trasferimento da Caorle a Monfalcone con due persone a bordo. Si cerca ancora la seconda persona, figlio della vittima.

Notizia in aggiornamento