Imbarcazione in avaria al largo di Lignano: soccorsa una famiglia di tedeschi

Famiglia in difficoltà al largo di Lignano Sabbiadoro, domenica pomeriggio, a causa di un'avaria al motore dell'imbarcazione su cui si trovavano. La richiesta di soccorso è arrivata a circa un miglio da Terrazza a mare, da un’imbarcazione battente bandiera tedesca con tre persone adulte e due bambini a bordo.



Il personale della motovedetta, alle dipendenze del primo maresciallo Raimondo Porcelli, titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro, coordinato dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone, ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà, constatando che le persone a bordo erano in ottimo stato di salute.



Dopo vari tentativi e’ stato ripristinato l’uso dei motori, scortando l’imbracazione sino alla marina di Aprilia Marittima, assicurandola ai propri ormeggi.