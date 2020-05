Imbocca la strada sbagliata, camion incastrato

Questa mattina, alle 5.30, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste sono intervenuti con una partenza e l'autogru, in via dello Scoglio, a Trieste, per rimuovere un autoarticolato il cui conducente aveva imboccato la via sbagliata, non riuscendo più a invertire la marcia e trovandosi dunque impossibilitato a procedere.

Grazie un lungo cavo d'acciaio, i pompieri hanno rimesso il pesante automezzo in condizioni di poter proseguire autonomamente la marcia. Nessuno è rimasto ferito. Qualche disagio per la circolazione.