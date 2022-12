Scappano dalla Polizia di Stato, che li aveva intercettati in via Piave, dove avevano appena commesso un furto in abitazione, imboccano contromano via Dante e causano un incidente che ha coinvolto più auto.

Pomeriggio movimentato tra Torre e il centro di Pordenone. I malviventi, intercettati da una Volante, sono riusciti a fuggire, ma poi si sono dovuti arrendere quando la loro vettura, contromano, è rimasta coinvolta in un sinistro.

Un malvivente è stato fermato dagli agenti, i complici, invece, sono riusciti a fuggire. Le ricerche sono ancora in corso.