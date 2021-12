Imbraccia la motosega e semina il panico a Tavagnacco

Si aggira nella zona di via Battisti, a Tavagnacco, imbracciando una motosega, con lo sguardo perso nel vuoto e con un atteggiamento strano. Spaventati, numerosi passanti e automobilisti hanno chiamato il 112, temendo per la propria incolumità, e anche per quella dell'uomo in strada, un 50enne del posto. È successo ieri pomeriggio.

L'uomo è stato subito raggiunto dell'equipaggio di un'ambulanza e dei Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto. Era rientrato in casa, dove è stato trovato con la motosega. In stato confusionale, non aggressivo, è stato accompagnato precauzionalmente al Santa Maria della Misericordia di Udine. Nessuna persona è rimasta ferita.