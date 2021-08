Imbrattano i giochi al parco, i genitori ripuliscono

Ignoti hanno imbrattato alcuni giochi a Palazzolo dello Stella. Scritte che non sono passate inosservate a chi frequenta l'area verde vicino alle scuole, tanto che subito è partita una segnalazione attraverso i social.

Appena due genitori hanno scoperto che una delle autrici dello scempio era la loro figlia, hanno deciso di rimediare, non solo ammettendo le sue responsabilitá, ma rimediando a quanto fatto dalla minorenne. "Per quanto riguarda le scritte, i responsabili sono mia figlia e due suoi amici - ha scritto la madre sul gruppone Facebook di Sei di Palaçûl se ... -. Mio marito e mio figlio sono gia stati a cancellare tutto e verranno presi seri provvedimenti nei confronti di mia figlia. Cercheremo di organizzare anche un incontro con il sindaco e i ragazzi per chiedere scusa personalmente per quanto accaduto. Nel frattempo chiedo scusa pubblicamente per il problema arrecato e lascio alcune foto dei pannelli ripuliti".

Insomma, una lezione di civiltà e di responsabilità ammirevole. Un gesto che è stato subito applaudito da tutti.

Una risposta di civismo che speriamo serva da esempio.