Imbrattano un box a Trieste, cinque writers minorenni denunciati

Il loro fare sospetto non è sfuggito a un cittadino che ha tenuto d'occhio cinque ragazzini che, nel pomeriggio di qualche giorno fa, hanno danneggiato con la vernice spray la saracinesca di un box in via del Destriero, a Trieste.

Il testimone oculare ha subito allertato la Polizia Locale, ma nell'attesa non li ha persi di vista e con discrezione li ha seguiti a distanza.



All'arrivo delle pattuglie, i ragazzi avevano già raggiunto il vicino giardino Pincherle di via del Veltro, entrando nel boschetto adiacente. Gli operatori, allora, hanno deciso di anticipare il loro possibile percorso, intercettandoli poco dopo in strada di Cattinara.

Tutti minorenni, i ragazzi avevano ancora gli abiti e le mani imbrattati di vernice gialla e nera: negli zaini e nelle borse sono stati ritrovate 18 bombolette di vernice, dieci marker (pennarelli a punta grossa), sei piccoli contenitori di vernice colorata per la loro ricarica, numerosi cap erogatori (cappucci che modificano il getto dello spray) e alcuni bozzetti con i tag, gli schizzi usati come firma. Trovati anche quasi 7 grammi di marijuana, posti sotto sequestro insieme al resto del materiale.



Il gruppo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per imbrattamento in concorso. Nei prossimi giorni verranno notificati anche i verbali di violazione al Regolamento di polizia urbana.

Al termine delle pratiche di rito, i ragazzi sono stati riaffidati ai genitori.