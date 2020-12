Imbrattata la chiesetta di Zugliano di Pozzuolo

Imbrattata la chiesetta di San Daniele, a Zugliano di Pozzuolo del Friuli. Sulla parete dell'edificio sacro, che sorge nelle campagne verso Basaldella, sono apparse delle scritte. Simone Tutino, consulente del lavoro, originario del Comune, dopo aver appreso dal web la notizia, si è immediatamente attivato per acquistare il colore e iniziare con i volontari le opere per la sistemazione. Su Facebook si sono subito moltipicate le disponibilità a dare una mano. Anche la neo costituita Asociazione I Nostri Diritti, coordinata dal Carabiniere in quiescenza Edi Sanson, si è messa a disposizione e pare che già domani saranno iniziate le opere, anche con addetti che svolgono lavori di pubblica utilità.

Informato anche don Pierluigi Di Piazza, parroco di Zugliano. "Un bellissimo esempio di socialità", commenta Tutino, "a parte chi ha apposto le scritte...".