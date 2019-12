Immatricola la Vespa con una targa falsa

Aveva presentato alla Motorizzazione Civile di Udine una pratica di re-immatricolazione di una Vespa, applicando una targa contraffatta. Per questo, la Polizia Stradale di Udine ha denunciato un cittadino italiano per falsità. La targa era stata acquistata su un sito internet e riprodotta, ma il mezzo a cui apparteneva era stato rottamato. Impossibile, quindi, che il numero di serie fosse ancora in circolazione, dato che, per la pratica di demolizione, la targa va consegnata assieme alla documentazione di circolazione agli uffici del Pubblico registro automobilistico.

I veicoli d’interesse storico e collezionistico, infatti, assumono maggior valore se muniti dell’immatricolazione originale. Qui entrano in gioco le aziende che riproducono le targhe, per cercare di aumentare il prezzo del mezzo. Va ricordato che le riproduzioni sono autorizzate a patto che non presentino il marchio della Repubblica Italiana e con l’avvertimento che possono essere utilizzate solo per collezionismo.

Attenzione anche ai certificati di conformità di veicoli: sono in corso indagini per diversi casi di documenti (necessari per l’immatricolazione di mezzi d’importazione) messi in vendita online da organizzazioni criminali, che risultano essere falsi e non riconosciuti e potrebbero far incorrere gli acquirenti in un’azione penale.

CONTROLLI. Nella settimana dal 2 all’8 dicembre, le pattuglie della Polizia Stradale di Udine hanno controllato 849 veicoli. 435 sono state le infrazioni complessivamente elevate, con 891 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state sette, otto le carte di circolazione. Nel corso dell’ultima settimana le pattuglie della Polstrada hanno contestato: 109 violazioni per eccesso di velocità, 20 per velocità pericolosa, 28 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 10 per l’uso del telefonino alla guida. Sono stati rilevati otto incidenti, uno dei quali con feriti.