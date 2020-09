Immediata riammissione in Slovenia per cinque stranieri

Proseguono i controlli lungo la fascia confinaria, per intercettare i migranti che entrano in Italia dopo aver attraversato la rotta balcanica. Nel tratto che rientra nella giurisdizione del Commissariato della Polizia di Stato di Cividale (l'area delle Valli del Natisone) è stato predisposto un dispositivo che prevede l’impiego non solo di rinforzi della Polizia, in particolare dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ma anche l’impiego del contingente dell’Esercito Italiano, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.

E proprio una pattuglia di militari, assieme a un equipaggio della Guardia di Finanza, ieri mattina ha intercettato nel Cividalese un gruppo di cinque cittadini stranieri che aveva fatto ingresso illegalmente in territorio nazionale dalla vicina Slovenia. Gli immediati accertamenti hanno consentito, in base al vigente accordo bilaterale, la loro immediata riammissione informale in Slovenia, attraverso l’Ufficio della IV Zona Polizia di Frontiera. Questa mattina, i cinque migranti sono stati accompagnati dal personale della Questura al Settore Polizia di Frontiera di Gorizia per il perfezionamento delle procedure e la consegna alle Autorità slovene.