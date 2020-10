Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, questa notte, intorno all'una, per liberare una Jeep rimasta impantanata nella sabbia in una spiaggetta lungo l'Isonzo, nel capoluogo isontino.

A bordo c'erano quattro persone, che non sono rimaste ferite. L'intervento di recupero non è stato semplice. Il mezzo è stato agganciato con un verricello e riportato in un'area asciutta.