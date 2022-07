Impianto Syngas di Cividale, patteggia l'imprenditore

Due anni e due mesi di reclusione. E’ quanto ha patteggiato stamani davanti al gip di Udine Emanuele Lazzaro l’imprenditore cividalese di 41 anni, il cui nome è legato alla produzione di energia elettrica rinnovabile.

Dorbolò era accusato di bancarotta in relazione alla Olea srl e alla Tilia srl, entrambe fallite nel 2019, delle quali era amministratore unico. Tutto sarebbe ruotato attorno all’impianto di produzione di energia elettrica Syngas di Cividale. L’imprenditore avrebbe inserito l’impianto, non ancora realizzato, tra le immobilizzazioni dei bilanci 2014 e 2015 di Olea e in quelli dal 2014 al 2016 di Tilia. Avrebbe poi versato alla Energy Lab, fallita nel 2018 e socio di maggioranza di Tilia, 344mila euro legati all’impianto a titolo di restituzione finanziamenti quando la Tilia si trovava già in cattive acque, danneggiando così gli altri creditori.

“Il nostro assistito - afferma il difensore presente in udienza, l’avvocato Katia Crosilla, in sostituzione di Luca Ponti e Paolo Panella - ha deciso di patteggiare per mettere la parola fine a una vicenda complicata che avrebbe impegnato il Tribunale per anni e per la volontà - conclude - di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita”.