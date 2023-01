Importò illegalmente 33 cuccioli, condannato

Nel furgone aveva 33 cuccioli importati illegalmente dalla Slovacchia, cinque dei quali morirono per le fatiche del viaggio. Per questo un italiano di 51 anni residente nel Comasco è stato condannato con il rito abbreviato a sei mesi e sei giorni di reclusione, pena sospesa, dal Tribunale di Udine per maltrattamento di animali, trasporto di animali da compagnia al fine di trarne profitto e falso.

La vicenda risale al giugno 2019. L'uomo fu fermato sull'A4, all'altezza di Palmanova, dalla Polstrada e dal Corpo forestale regionale mentre guidava il furgone in direzione Venezia. Assieme a lui viaggiava anche il proprietario di un negozio di animali di Como. All'interno del mezzo c'erano 29 cuccioli di cane e quattro gattini. Secondo l'accusa, gli animali avevano meno di 12 settimane di vita ed erano stati separati prematuramente dalla madre. Al momento dei controlli, i due esibirono ai Forestali passaporti contraffatti, che indicavano false date di nascita delle bestiole.

"L'età degli animali - commenta il difensore, l'avvocato Massimiliano Bacillieri di Bologna - non è di facile valutazione e quella indicata nei documenti viene determinata da chi li compila. I veri delinquenti non viaggiano con i passaporti. Valuteremo - conclude - il ricorso in appello".