Imprenditore croato condannato per bancarotta fraudolenta

In quattro anni aveva distratto oltre mezzo milione di euro dalla sua ditta, condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. E’ la pena inflitta dal Tribunale collegiale di Udine a un cittadino croato di 37 anni, giudicato colpevole di bancarotta fraudolenta.

L’uomo, a partire dal 2010, aveva girato a più riprese la somma dai conti correnti dell’attività di cui era titolare, una rivendita di autoveicoli della Bassa friulana dichiarata fallita nel 2014, a quelli personali.

Lo straniero, residente in regione, era accusato anche di reati fiscali per i quali è stato assolto con la formula ‘il fatto non sussiste’. Per l’accusa di bancarotta fraudolenta era co-imputato un catanese di 75 anni, amministratore unico della società al momento del fallimento. Per lui il capo d’imputazione è stato riqualificato in bancarotta semplice ed è stato condannato a un anno di reclusione. Il difensore del croato, l’avvocato Franco Crevatin del foro di Gorizia che sta valutando il ricorso in appello, si è detto ragionevolmente soddisfatto dell’esito.