Imprenditore friulano scompare in Slovacchia, è giallo

Un imprenditore friulano di 67 anni, Loris Colusso, è scomparso in Slovacchia. Originario di San Michele al Tagliamento, da molti anni si è trasferito a Bratislava dove ha creato una società di servizi contabili e fiscali per imprese italiane impegnate in quel Paese. Inoltre, nel 2009 ha fondato il giornale online Buongiorno Slovacchia, l’unico sito di informazione su cronaca, politica ed economica slovacca in lingua italiana.

Da cinque giorni Colusso non dà più sue notizie. La sua auto con a bordo il cellulare è stata ritrovata in un quartiere periferico di Bratislava. “È stata presentata presso l’Autorità di polizia slovacca una denuncia di scomparsa del connazionale Loris Colusso", conferma il Vice Capo Missione dell’Ambasciata italiana a Bratislava, Francesco Corsaro. "L’Ambasciata sta seguendo il caso con la massima attenzione, in stretto e costante contatto con i familiari. Le locali autorità di polizia, con le quali sempre mantiamo una costante interlocuzione, stanno attualmente svolgendo le attività di ricerca”.

Il giornale Buongiorno Slovacchia è molto attento alle cronache locali e, alcuni anni fa, aveva raccontato con i suoi articoli anche delle infiltrazioni mafiose in quel Paese, in particolare a opera della 'Ndrangheta. Un fenomeno che, nel 2018, era stato collegato all’assassinio del giornalista d’inchiesta slovacco Jan Kuciak.

Colusso nel 1982, insieme ad alcuni amici, creò a San Michele al Tagliamento una cooperativa turistica, la Turist coop, che dieci anni dopo si sarebbe affacciata ai mercati dell’Est aprendo nel 1985 un’agenzia a Praga. Da lì la sua frequentazione nell’allora Cecoslovacchia si fece sempre più assidua, finché, dopo la caduta della cortina di ferro, fondò a Bratislava, nel 1992, la Slovakia Group, una delle società di servizi e consulenza italiane più longeve. In Italia ha una figlia, mentre una sorella abita a Latisana. Per diversi anni ha partecipato anche alla vita associativa del locale Fogolâr Furlan di Bratislava.