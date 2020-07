Imprenditore morto in Slovacchia, domani l'autopsia

L’autopsia prevista per oggi sul corpo di Loris Colusso è stata spostata a domani, in quanto i familiari dell’imprenditore friulano, trovato morto nel Danubio, in Slovacchia, hanno chiesto attraverso l’Ambasciata italiana a Bratislava d'inserire un perito di parte e di eseguire gli esami tossicologici.

Dopo sei giorni dalla sua scomparsa nella capitale slovacca ieri mattina è stato trovato il suo cadavere nelle acque del Danubio, nei pressi della diga lungo il fiume, all’altezza della città di Gabcikovo. Da una prima analisi non ci sarebbero segni evidenti di violenza sul cadavere.

Le ipotesi più accreditate al momento, quindi, sono quelle del suicidio o di un tragico incidente, anche se alcuni fatti gettano ombre sull’intera vicenda. Nei giorni prima della sua sparizione, infatti, Colusso aveva spedito alcune e-mail ad amici e collaboratori in cui esprimeva forti timori per la sua incolumità, denunciando anche di essere seguito.