Imprenditore rapinato a Lignano, quattro fermi

Quattro persone di età compresa tra i 26 e i 29 anni sono state fermate per la rapina ai danni dell'anziano imprenditore di Lignano, picchiato e derubato nella sua abitazione. Si tratta di cittadini di nazionalità albanese accusati, in concorso, di sequestro di persona e rapina aggravata. Erano stati fermati subito dopo il colpo dai Carabinieri della Stazione di Lignano e della Compagnia di Latisana.

C'è anche un quinto uomo, denunciato a piede libero per favoreggiamento personale. Si tratterebbe di un altro cittadino albanese che avrebbe avuto il ruolo di basista. Sono in corso ulteriori indagini per fare piena chiarezza sulla vicenda.

Intanto l'imprenditore picchiato e derubato resta ricoverato in ospedale a Latisana.