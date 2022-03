Imputato per bancarotta fraudolenta, prosciolto da tutte le accuse

Assolto perché il fatto non sussiste. Con questa formula il Tribunale di Udine ha prosciolto l'ex titolare del rinomato ristorante ‘La Taverna’ di Colloredo di Monte Albano, finito sotto processo con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

L’esito non desta meraviglia, visto che già in fase d'indagini preliminari il pm Letizia Puppa, che oggi ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, aveva presentato istanza di archiviazione. Allora il gip, però, non l’aveva accolta e aveva disposto l’imputazione coatta. Al gestore, la cui attività era stata dichiarata fallita nel marzo del 2017, erano contestati tre capi d’accusa, per una distrazione ipotizzata inferiore ai 36 mila euro complessivi.

“Siamo soddisfatti - commenta il difensore, l’avvocato Antonio Rigo - e auspicavamo questa sentenza. Vista la richiesta di archiviazione del pm, si è trattato solo di una maggiore spesa per il contribuente”.