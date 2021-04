In arresto un falso avvocato e un finto maresciallo

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Pordenone hanno arrestato due 'truffatori trasfertisti', in esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Pordenone su richiesta del pm Federico Facchin.

L’attività d'indagine era iniziata a dicembre dopo che si era verificato un episodio di truffa aggravata con la tecnica del falso avvocato e del finto maresciallo dei carabinieri ai danni di una 80enne di Zoppola.

La vittima aveva ricevuto una telefonata da una donna che, dicendo d'essere un legale, chiedeva il pagamento in contanti e/o in monili d’oro di un’ingente cauzione poiché il figlio dell’anziana era stato coinvolto in un grave incidente stradale e rischiava l’arresto se non fosse stato effettuato in breve tempo il 'versamento'.

L'anziana, sconvolta, senza rendersi conto del raggiro ordito, poco dopo ha consegnato a due soggetti - giunti a bordo di piccola utilitaria a casa sua - oggetti e monili in oro per un ingente valore. Non è stato facile il rintraccio e l’identificazione dei due malviventi che, solo grazie all'ostinazione e alla caparbietà dei militari del Nucleo Investigativo di Pordenone, hanno potuto avere un volto e un nome. Si tratta di un napoletano classe 1986, disoccupato e pregiudicato, e di un altro campano, classe 1975, anche lui senza occupazione.

I due facevano parte di un sodalizio criminale ben organizzato, avevano preso a noleggio un’auto la cui targa è stata individuata dai militari solo dopo aver visionato moltissime ore di filmati di videosorveglianza della zona. Poi, grazie a complesse analisi scientifiche, comprese alcune impronte, si è passati all'identificazione degli occupanti, gravati da precedenti specifici.

L’attività è proseguita attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici dalla cui analisi sono stati individuati alcuni numeri di cellulare riconducibili agli arrestati e ad altri membri dell’organizzazione, in corso d'identificazione.

La dettagliata indagine è stata pienamente condivisa dal pm Facchin che ha richiesto e ottenuto due provvedimenti di custodia cautelare domiciliare. Dopo la notifica delle ordinanze, l’attività investigativa è proseguita con verifiche di alcuni “compro oro” nel Napoletano, con il rintraccio di una parte della refurtiva sottratta con l'inganno all'80enne di Zoppola. Sono stati individuati anche altri gioielli relativi a truffe sulle quali i militari stanno tutt’ora indagando.