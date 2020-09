In arrivo forti raffiche di Bora, scatta l'allerta gialla

Una depressione al suolo risalirà tra domenica sera e lunedì mattina dal Tirreno all'alto Adriatico, approfondendosi rapidamente. Lunedì in giornata altrettanto rapidamente tenderà a colmarsi e spostarsi verso i Balcani. Porterà con sè forti raffiche di Bora: per questo, la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo giallo dalle 21 di questa sera alle 12 di domani su pianura, costa e area giuliana, per i problemi legati al vento, che sarà anche molto intenso.

Previsioni meteo

Nella serata di domenica rinforzerà la Bora che, tra la tarda serata e la notte, sarà forte sulla costa con raffiche a Trieste anche oltre i 110 km orari. Venti moderati o sostenuti anche in pianura. Successivamente il vento ruoterà da nord verso Lignano e sarà ancora sostenuto o a tratti forte.

Dal pomeriggio di lunedì venti in attenuazione ovunque.