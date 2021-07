In arrivo i temporali, allerta gialla sul Friuli Occidentale

Un temporaneo promontorio anticiclonico sull'Italia tenderà a spostarsi verso sud-est per l'avvicinamento di una depressione centrata in quota sulla Manica. Sulla regione, quindi, affluiranno per alcuni giorni correnti sudoccidentali in quota via via più instabili. Domani saranno possibili precipitazioni localmente intese, specie sul Friuli Occidentale, dove la Protezione civile Fvg ha diramato un allerta meteo giallo in vigore per tutta la giornata di lunedì.

Previsioni meteo:

Lunedì 26 luglio: Cielo in prevalenza variabile, con più sole sulla costa e più nubi, in genere, al pomeriggio, quando saranno probabili temporali sparsi dapprima sui monti e poi su pianura e costa. Qualche temporale potrebbe essere forte. Sulla costa soffierà a tratti vento da sud moderato. Le precipitazioni localmente intense saranno più probabili nel pomeriggio e nella zona montana.