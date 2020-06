In arrivo i temporali, allerta gialla sul Fvg

Una depressione centrata sulla Gran Bretagna convoglia un fronte freddo dalla Germania verso l'Austria e la Slovenia e in parte anche sul Triveneto. Sono attesi temporali anche forti: per questo, la Protezione civile Fvg ha diramato un allerta meteo giallo su tutta la regione, in vigore fino alla mezzanotte.

Previsioni di oggi: nel pomeriggio e fino a sera, sui monti rovesci e temporali con piogge in genere abbondanti; sul resto della regione rovesci e temporali sparsi, più probabili in pianura. Sarà possibile qualche temporale forte, più probabilmente tra pianura e Prealpi. Sulla costa nel pomeriggio vento da sud moderato.