In arrivo neve e vento forte, scatta l'allerta meteo

Sulla regione mercoledì 5 gennaio arriverà un fronte atlantico preceduto da correnti sud-orientali e seguito da correnti fredde nord-orientali. Sono attese nevicate e vento forte. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile Fvg ha diramato un'allerta meteo di livello giallo su tutta la regione - escluso il Friuli Occidentale - dalle 14 di mercoledì 5 alle 8 di giovedì 6 gennaio.

Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Osmer Arpa Fvg

Mercoledì 5 gennaio: al mattino piogge abbondanti sulla zona montana, specie sulle Prealpi Giulie, da deboli a moderate su bassa pianura e costa, quota neve oltre i 1300 metri verso il Cadore e 1600 metri circa sulle altre zone. Soffierà Scirocco in genere moderato sulla costa, mentre in quota soffierà vento da sud-ovest. In giornata nevicate abbondanti, anche intense su Alpi Giulie e Tarvisiano, con quota neve in rapido calo fino a fondovalle (300-500 m circa). Venti sostenuti da nord-est dal pomeriggio, anche forti di Bora sulla costa dalla sera, quando potrebbe nevicare anche sul Carso e su pianura e costa sarà probabile pioggia mista a neve.

Giovedì 6 gennaio: al mattino maggiore nuvolosità su pianura e costa e più sole in Carnia; dal pomeriggio cielo sereno ovunque. Sulla costa soffierà Bora moderata. In quota soffierà vento moderato e freddo da nord.

Bollettino valanghe

Mercoledì 5 gennaio sono previste nevicate abbondanti con quota neve in calo fino ai 400 m nel pomeriggio. I quantitativi previsti saranno maggiori a est (50/70 cm) e minori a ovest (20/40 cm), le precipitazioni saranno accompagnate da venti in quota che porteranno alla formazione di nuovi accumuli nevosi specie lungo le creste, le forcelle e nei canaloni. Il pericolo valanghe sarà 2 (moderato) in aumento a 3 (marcato) nel corso della giornata su tutto il territorio montano: in genere oltre il limite del bosco, a tutte le esposizioni, su molti pendii ripidi saranno probabili valanghe anche di grandi dimensioni sia spontanee sia provocate, quest’ultime anche al passaggio del singolo sciatore/escursionista. In particolare sull’area del Canin e ovunque le nevicate saranno più abbondanti, le valanghe potrebbero essere anche di dimensioni maggiori. Consulta il bollettino