In arrivo piogge intense, allerta arancione sul Fvg

Una saccatura depressionaria presente sulla Francia favorisce l'afflusso in quota di sostenute correnti umide sud-occidentali sulla regione dove, tra questo pomeriggio e domattina, passerà un fronte atlantico. Martedì in giornata rimarrà ancora attiva una depressione in quota sul Norditalia.

Alla luce delle previsioni meteo, che indicano piogge intense e localmente molto intense e temporali diffusi anche forti, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo arancione su tutto il Fvg dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani. Ecco nel dettaglio le giornate.

OGGI: dal pomeriggio-sera rovesci e temporali diffusi, anche forti, più frequenti in genere tra la pianura ed i monti, con possibili piogge intense, localmente molto intense. Sulla costa vento da sud sostenuto, con possibili mareggiate.

MARTEDì 4: Temporali e piogge intense specie nella notte e fino al mattino, possibili temporali forti. Dal pomeriggio-sera attenuazione delle piogge. Sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta.