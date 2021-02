In arrivo pioggia e neve, allerta meteo sul Fvg

Un fronte atlantico interesserà la regione mercoledì 10, portando precipitazioni localmente anche intense. Da giovedì 11 affluiranno correnti settentrionali secche e via via più fredde, anche gelide nel fine settimana. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile del Fvg ha diramato una nuova allerta meteo in vigore per tutta la giornata di domani. Livello di criticità arancione su Carnia e Friuli Occidentale per rischio valanghe e di livello giallo sulla costa, per possibili mareggiate.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo:

Mercoledì 10: precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, localmente temporalesche, con quota neve variabile tra i 700-800 metri del Tarvisiano e i 1.400 metri della fascia prealpina più esposta ai flussi meridionali. Venti moderati o sostenuti da sud sulla costa e in quota. Possibile acqua alta specie sulla zona lagunare.