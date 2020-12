In arrivo pioggia e neve, scatta l'allerta meteo

Lunedì sull'Italia settentrionale arriverà velocemente una profonda depressione che attiverà un forte afflusso di correnti umide meridionali sulle Alpi, in giornata passerà un marcato fronte. Sono attese precipitazioni anche molto intense, vento forte e abbondanti nevicate, anche a bassa quota; saranno possibili valanghe e mareggiate.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo di livello arancione su Carnia e Friuli Occidentale e giallo su pianura, costa e area giuliana, in vigore dalla mezzanotte tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre fino 24 di lunedì.

Previsioni meteo:

Lunedì 28 dicembre: Su tutta la zona montana nevicate intense fino a fondovalle. In pianura e sul Carso nella notte e al mattino saranno possibili nevicate, più abbondanti sull'alta pianura, in giornata probabili piogge abbondanti. Sulla costa al mattino piogge moderate, in giornata possibili rovesci temporaleschi. Su tutte le zone soffierà vento forte, specie sulla costa ed in quota, inizialmente da sud o sud-est, nel pomeriggio da sudovest. Possibili mareggiate e acqua alta.