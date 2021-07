In arrivo un’ondata di calore, weekend da bollino rosso

Fine settimana all'insegna del gran caldo, ma anche dei temporali. Tra le città italiane contrassegnate con il bollino rosso del Ministero della Salute c’è anche Trieste, che per tutto il weekend farà registrare temperature roventi.

Il meteo, però, oltre all’afa, riserverà grande variabilità sulla nostra regione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo dell’Osmer Arpa Fvg.

Venerdì 30 luglio. Cielo in genere sereno sulla costa, poco nuvoloso con caldo afoso pomeridiano in pianura; sui monti poco nuvoloso di mattina, variabile dal pomeriggio quando saranno probabili locali rovesci e temporali che in serata e nella notte potranno interessare anche alcune zone di pianura. Qualche temporale potrà essere forte. Massime tra i 31 e i 34 gradi in pianura e tra i 29 e i 31 gradi sulla costa.

Sabato 31 luglio. Previsione incerta. Di notte e di primo mattino possibili rovesci o locali temporali; in giornata prevalenza di cielo poco nuvoloso o variabile, con più sole sulla costa e più nubi sui monti dove sarà possibile qualche rovescio temporalesco, caldo afoso in pianura. Nella notte verso domenica temporali e piogge diffuse. Qualche temporale potrà essere forte. Massime tra i 30 e i 33 gradi in pianura e tra i 28 e i 30 gradi sulla costa.

Domenica 1 agosto. Di notte e al mattino temporali e piogge abbondanti o intense; nel pomeriggio schiarite sulla costa, variabile sul resto della regione con più nubi sui monti dove sarà ancora probabile qualche rovescio o temporale che in serata interesseranno di nuovo tutta la regione. E' possibile che i temporali siano localmente forti. Scendono leggermente le temperature, previste tra 25 e 28 gradi in pianura e sulla costa.