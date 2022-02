In arrivo vento forte, allerta meteo su Carnia e Pedemontana

Dopo il passaggio nel pomeriggio di un veloce fronte atlantico, giungeranno forti correnti settentrionali in quota. Alla luce delle previsioni, che indicano vento anche con raffiche molto forti, in particolare in Carnia e sulla Pedemontana, la Protezione civile Fvg ha diramato un allerta meteo di livello giallo per le zone interessate.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo:

Previsione per lunedì 21 e martedì 22 febbraio: dal pomeriggio di lunedì sui monti in quota, a partire da ovest, soffierà vento sostenuto da nord-ovest; nella notte e fino al primo pomeriggio di martedì sarà forte o molto forte. Qualche raffica sostenuta o forte potrà raggiungere anche i fondovalle e la pedemontana.