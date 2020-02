In arrivo vento forte, scatta l’allerta meteo

Martedì 4 sul Fvg passerà un rapido fronte da nord seguito poi mercoledì 5, soprattutto in quota, da forti correnti fredde e secche settentrionali. Alla luce dei possibili problemi legati alla forti raffiche di vento, la Protezione civile ha diramato un allerta meteo di livello giallo su tutta la regione, esclusa l’area giuliana, in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di mercoledì.

Previsioni meteo:

Martedì 4. Sui monti in quota inizierà a soffiare vento sostenuto in prevalenza da nordovest, con possibili raffiche forti, specie su Alpi e Prealpi Carniche; non è escluso che localmente qualche raffica possa interessare anche il fondovalle.

Mercoledì 5. Sui monti in quota, su tutte le zone, soffierà vento forte in prevalenza da nord, con probabili raffiche intorno a 100 km/h; possibili raffiche anche a fondovalle e sulla Pedemontana. Su pianura e costa vento da nord o nord-est in genere moderato, a tratti più sostenuto.