In auto con quasi mezzo chilo di marijuana

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato quattro giovani per spaccio. Durante un controllo, intorno alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre, il personale della Squadra Mobile ha notato da due auto, una Bmw serie 3 e una Ford Fiesta, che imboccavano una laterale di via Revedole, una stradina bianca senza uscita. Sospettando qualche attività illecita, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo. Raggiunte le due macchine, i poliziotti hanno notato che gli occupanti si erano rapidamente scambiati qualcosa ma, alla vista del mezzo della Polizia, avevano cercato di disfarsene.

Così, in una siepe, gli agenti hanno recuperato tre sacchetti in plastica trasparente, uno saldato e due aperti, contenenti marijuana, per un peso complessivo di 476 grammi. I quattro, tutti pordenonesi, con un’età compresa tra i 24 e i 21 anni, sono quindi stati arrestati e portati in Carcere a Pordenone, a disposizione del Pm Carmelo Barbaro, della Procura di Pordenone.

Lo droga era molto probabilmente destinata a rifornire i canali di spaccio tra i giovanissimi.