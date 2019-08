In auto con tre coltelli e un taglierino: denunciato un 21enne

La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato un ventunenne rumeno, residente in Romania, per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

La scorsa notte due equipaggi della Squadra volante della Questura di Gorizia, in servizio di controllo, nel parcheggio adiacente alla Galleria Bombi in via Giustiniani, hanno identificato sei giovani di nazionalità rumena, di età compresa fra 18 ed i 24 anni, a bordo di due vetture con targa francese.



Nel corso delle operazioni gli operatori, all’interno di una delle due auto, una volkswagen passat, hanno trovato una borsa di plastica contenente tre coltelli, di cui uno a serramanico, e un taglierino.



Aaccompagnati in Questura a Gorizia, il ventunenne, proprietario del veicolo, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’art. 4 della l. 110/75, che prevede la pena dell’arresto da un mese a un anno e dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, mentre i coltelli e il taglierino sono stati sottoposti a sequestro penale.