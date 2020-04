In bici da Teglio Veneto a Rivignano, 21enne multato

Durante i controlli anti Covid-19 eseguiti dai militari dell'Arma della Compagnia di Latisana nel finesettimana di Pasqua, sono state elevate numerose sanzioni. La Sezione Radiomobile ha sanzionato, nel giorno di Pasqua, un 21enne di Teglio Veneto perché era uscito di casa per fare un giro in bicicletta ed è stato trovato nel comune di Rivignano; il giorno successivo, a Pasquetta, un uomo di 35 anni, di Teor, è uscito di casa per andare dal fratello per chiarire vecchi dissapori. Anche per lui è scattata la multa.

Sempre a Pasqua, la Stazione di San Giorgio di Nogaro ha sanzionato due persone di Cervignano del Friuli (una 46enne e un 49enne) che, a bordo di un mezzo, girovagavano a San Giorgio di Nogaro senza giustificato motivo.

E ancora, domenica 12 aprile, la Stazione di Lignano Sabbiadoro ha sanzionato: un 56enne di Lignano che voleva andare dai genitori, in bicicletta, a San Michele al Tagliamento; una 34enne di Lignano, sorpresa a camminare per strada senza giustificato motivo. La Stazione di Latisana ha sanzionato, invece, quattro persone, sorprese in giro senza giustificato motivo: a Pasqua, a finire nei guai, un 53enne di Latisana, in giro con un veicolo; a Pasquetta sanzionato un 61enne di Latisana che girava anche lui con un veicolo senza motivo; un 74enne di Latisana, in giro in con bicicletta senza urgenze; una 35enne di Terzo d’Aquileia, a piedi senza motivo.

Contrinuano serrati i controlli a tutela della salute di tutti da parte dei miliari dell'Arma della Compagnia di Latisana, comandata dal capitano Nicola Guercia.