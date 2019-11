In carcere l'uomo che aveva accoltellato la ex a Udine

La Polizia di Stato della Questura di Udine ieri ha portato nel carcere milanese di San Vittore il 37enne ghanese che la sera del 13 ottobre era stato arrestato dagli agenti delle Volanti, coordinate dal dottor Francesco Leo, per tentato omicidio e atti persecutori ai danni della ex compagna.

Lo straniero, dopo aver tentato di uccidere la giovane con un coltello da cucina che aveva con sè, si era poi autoinferto gravi ferite alla gola ed era stato immediatamente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Udine.

Da allora era in stato di custodia cautelare nel reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Udine, piantonato a vista dagli agenti della Polizia di Stato. Con l'evolversi del quadro clinico è stato disposto il suo trasferimento nel carcere milanese, eseguito ieri, non prima che gli agenti della Squadra Mobile, coordinata dal vicequestore Massimiliano Ortolan, gli notificassero un ordine di carcerazione per espiazione di un anno e 5 mesi di reclusione a seguito di una condanna per false attestazioni sull'identità personale e violazioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Udine.