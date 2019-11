In casa di riposo il più tardi possibile

Consentire agli anziani di approdare alla casa di riposo il più tardi possibile. E’ questo l’obiettivo che l’ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni ‘Noncello’, costituito dai Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, si è dato per i prossimi anni.

Proprio in questi giorni i rappresentanti dei Comuni hanno approvato il Bilancio per il prossimo triennio: 60 milioni di euro in tutto che serviranno per la gestione complessiva dei servizi sociali. Un budget non diverso dagli altri anni e che consente di garantire le attività fin qui realizzate, ma all’interno del quale potranno trovare spazio le nuove programmazioni. “Nei prossimi tre anni - spiega Eligio Grizzo, vicesindaco di Pordenone e presidente dell’Assemblea dei sindaci - punteremo a fare in modo che gli anziani entrino il più tardi possibile nei sistemi di protezione, vale a dire nelle casa di riposo”.

Tre le azioni che saranno intraprese per raggiungere tale obiettivo. “Innanzi tutto - continua Grizzo - intendiamo potenziare il sistema delle domiciliazioni, primo passo per la protezione di questa categoria a rischio. E’ inutile costruire tante case di riposo se possiamo far vivere dignitosamente queste persone nella propria casa. Certo, ci sono anziani che hanno un’autonomia limitata, ma questi possono essere seguiti, soprattutto nei compiti più gravosi, dagli assistenti domiciliari. Per tale motivo abbiamo previsto l’assunzione di nuovo personale da dedicare a questo compito e che sarà pagato con una piccola quota di corresponsione da parte degli anziani stessi, modulata a seconda del’Isee. Operatori, questi, che potranno anche spiegare ai familiari come prendersi cura dei propri cari nei limiti della loro autosufficienza”.

In seconda battuta, l’intenzione è di realizzare un piano di nuove strutture legate all’autosufficienza. “Si tratta - dice il vicesindaco della città sul Noncello - di luoghi nei quali gli anziani possono vivere la propria vita sotto la vigilanza e l’accompagnamento degli operatori. Oggi abbiamo cinque struttre a Pordenone di questo genere: tre di housing sociale più Casa Colvera e il Condominio San Quirino. Questi ultimi due saranno collegati con un tunnel e potranno interagire tra di loro: nella prima struttura ci saranno le attività e gli spazi di incontro, nella seconda le residenze vere e proprie”.

Terzo step, la realizzazione di nuovi centri diurni. “In questi luoghi - conclude Grizzo - le persone anziane possono passare il proprio tempo in maniera interessante e attiva. Oggi ce ne sono tre: uno a Porcia e due a Pordenone, più un quarto centro, ma poco frequentato, a Casa Serena. L’idea è di avere in città cinque centri, uno per quartiere, in modo che le persone che le frequentano possano restare vicino a casa e alle persone con cui hanno contatti quotidiani. Su questo fronte, sarà necessario dare vita a un grande collegamento con il terzo settore, soprattutto per l’animazione e il trasporto degli anziani”.