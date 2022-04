In città nonostante un'espulsione, accompagnato al Cpr

Martedì 26 aprile, il Questore di Pordenone ha disposto il collocamento di un 23enne cittadino ghanese al Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma – Ponte Galeria, dove è stato condotto dai poliziotti pordenonesi.

La misura è stata disposta dopo che, nel corso di un controllo in città, è emerso come a carico del giovane straniero ci fosse un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pordenone. Al termine degli approfondimenti dell’Ufficio Immigrazione, il 23enne ghanese, più volte denunciato perché inosservante alle normative sugli stranieri, è stato accompagnato al Cpr di Roma, in attesa dell’effettivo rimpatrio.