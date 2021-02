In dirittura d'arrivo i lavori al Parco ai Molini

Proseguono i lavori di riqualificazione del Parco ai Molini a Pasiano di Pordenone. I lavori di completamento del secondo e terzo lotto si avviano alla conclusione, prevista per la primavera 2021. L'importo che il Comune ha stanziato per l’intervento è di 320 mila euro che è stato affidato all'impresa Battistella Spa di Sant’Andrea, a Pasiano, vincitrice della gara.



Le opere di movimentazione del terreno si sono concluse e la parte posteriore del parco (compresa tra l'attuale pista da ballo e il fiume Fiume) è stata riconvertita: costruito il terrazzamento naturale per il belvedere, predisposti gli impianti, sistemata la vegetazione con il taglio e la piantumazione di essenze arboree. A breve ci sarà un tavolo tecnico per scegliere l’arredo urbano (panchine, sedute, tavoli e gazebo) e l'installazione di giochi per bambini.

A luglio 2020 si erano conclusi gli interventi riguardanti il primo lotto del parco con la realizzazione dell’ingresso, la rampa per i disabili, l’installazione del totem, l’illuminazione esterna, la pavimentazione della tettoia e i supporti per le piante rampicanti.



Per completare gli interventi – in linea con la redazione del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche - l’amministrazione ha affidato l’incarico di realizzare un ascensore che dal piano terra della struttura del parco dei Molini porti al primo piano dove si trova la sala espositiva; sala dedicata alla memoria del regista e sceneggiatore Damiano Damiani (nato a Sant’Andrea il 23 luglio 1922). “Questo ultimo intervento garantisce la fruibilità della sala anche ai portatori di disabilità – osserva il sindaco Edi Piccinin -. Fino ad ora era inaccessibile”.“Per la primavera i cittadini avranno il loro nuovo parco – assicura Piccinin -. Per l’amministrazione questo intervento di riqualificazione è stato particolarmente importante perché il parco rappresenta il polmone verde di Pasiano nonché e valvola di sfogo. Il parco ai Molini insieme alle nostre ville venete e ai percorsi naturali rappresentano il plus del nostro comune e ci auguriamo le persone sposino uno stile di vita sano a contatto con la natura – continua -. Promovendo la salute, investiamo sul nostro futuro. L’amministrazione continuerà a lavorare e intensificherà gli sforzi volti a promuovere stili di vita sani, abitudini che sostengano il benessere, lo sport, il movimento e la creazione di uno spirito comunitario”.Il Parco ai Molini che ospita il vecchio molino, casa Ciot e il Parco della Munaressa non sarà solo un luogo in cui passeggiare e fare attività motoria ma diventerà un punto di riferimento della vita cittadina, occasione di interazione fra persone di diverse età, provenienze, culture e favorirà la costruzione di reti sociali mediante momenti di incontro in un ambiente sano e piacevole. Anche le associazioni sportive, culturali e di promozione sociale potranno continuare ad organizzare diverse attività.