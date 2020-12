In fiamme gli addobbi di Natale, paura in albergo

Questa notte, intorno alle 23.40, a Cormons, allarme per un incendio che si è sviluppato nella sala da pranzo dell'albergo ristorante Alla Pergola, in via Matteotti. A incendiarsi, quasi certamente per cause di natura elettrica, sono stati alcuni decori natalizi che erano stati sistemati per abbellire il locale. Il principio di incendio non ha sviluppato fortunatamente molte fiamme ma parecchio fumo, che ha invaso la stanza.

I proprietari dell'hotel sono riusciti a spegnere in autonomia le fiamme, utilizzando gli estintori presenti in sala; i danni sono limitati. I Vigili del Fuoco, giunti in via Matteotti con una squadra proveniente dal Comando di Gorizia, hanno controllato gli ambienti per capire se vi fossero altre problematiche e se il rogo si fosse effettivamente estinto del tutto. In quel momento l'albergo ospitava due persone. Nessuno è rimasto ferito. La struttura continua a funzionare normalmente.