In fiamme il tetto di un’abitazione a Fontanafredda

Questa mattina, intorno alle 9, i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con la prima partenza, supportata da un'autoscala, un'autobotte e una squadra proveniente dal distaccamento di Maniago, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione nel comune di Fontanafredda.

Il rogo ha interessato la porzione di una villetta a schiera e compromesso circa metà del tetto in legno. Il tempestivo intervento di più squadre ha permesso di avere ragione delle fiamme e contenere la loro propagazione all'interno della casa e alle costruzioni adiacenti. Le squadre hanno poi proseguito il loro lavoro mettendo in sicurezza lo scenario, isolando così la porzione della casa non agibile.