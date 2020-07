Ancora rintracci di migranti. Nella mattinata di ieri, infatti, un gruppo di cittadini stranieri sono stati trovati a Codroipo, in via Pordenone, camminare in fila indiana. Si tratta di undici persone, quasi tutte di nazionalità pakistana.

Tra loro anche due minorenni. Tutti hanno fatto richiesta di protezione internazionale e sono stati portati alla caserma Cavarzerani di Udine. A segnalarli ai Carabinieri sono stati alcuni cittadini di Codroipo.