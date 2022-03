In Friuli le prime timide gocce di pioggia dopo 100 giorni di siccità

Stanno cadendo in questi minuti le prime, timide, gocce di pioggia sulla nostra regione, dove non pioveva dal 10 dicembre dello scorso anno. Oltre cento giorni di siccità e sole che hanno messo a dura prova il territorio, tanto che da più parti sono giunti appelli a utilizzare con parsimonia l'acqua. Le precipitazioni preannunciate dai previsori meteo sono, quindi, particolarmente attese, non solo in Fvg ma in tutta Italia, afflitta dalla siccità.

La perturbazione si sta gradualmente spostando dal Friuli Occidentale verso Est. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a cura di Osmer Arpa Fvg.

Oggi, mercoledì 30 marzo

Tempo umido con cielo coperto. In giornata e soprattutto verso sera saranno probabili piogge sparse, in genere deboli, localmente moderate sulle Prealpi Giulie; in montagna deboli nevicate oltre i 1500-1700 m circa e in quota soffierà vento da sud-ovest moderato.



Giovedì 31 marzo

Venerdì 1 aprile

Sabato 2 aprile

Cielo coperto con precipitazioni deboli o moderate su tutta la regione, più abbondanti sulla fascia orientale. Su Alpi e Prealpi Carniche deboli nevicate a partire dai 1300-1500 m. Su Alpi e Prealpi Giulie nevicate più abbondanti a partire dai 1200-1400 m e fino a 800-1000 metri al mattino sul Tarvisiano.Cielo in prevalenza coperto con piogge moderate o abbondanti specie nella seconda parte della giornata. In montagna nevicate, anche abbondanti oltre i 1000-1200 metri circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano.Cielo in prevalenza coperto con piogge moderate o abbondanti specie nella prima parte della giornata. In montagna nevicate, anche abbondanti oltre i 300-500 metri circa, possibili anche sulle zone più elevate del Carso. Sulla costa soffierà probabilmente Bora sostenuta.