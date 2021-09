In Friuli, nuovi rintracci di migranti

Ancora rintracci di migranti nell'ex provincia di Udine, 18 in tutto nelle ultime 24 ore. Tre cittadini del Bangladesh, tutti minorenni, sono stati individuati a Casali Modeano, tra Ronchis e Palazzolo dello Stella, dai Carabinieri della Compagnia di Latisana.

Altri 11 sono stati rintracciati in un secondo momento, sempre nella località della Bassa Friulana, dai militari dell'Arma. Si tratta di cittadini del Bangladesh, in buone condizione di salute, senza documenti, irregolari sul territorio nazionale.

Altri tre migranti, anche loro del Bangladesh, tutti maggiorenni, sono stati rintracciati nel tardo pomeriggio di ieri, a San Vito al Torre, proveniente da Versa, dai militari della stazione di Ajello del Friuli. Sono stati visti camminare a bordo strada e segnalati subito il 112. Maggiorenni e minorenni sono stati trasportati a Udine e accolti rispettivamente all'ex Caserma Cavarzerani di via Cividale e in strutture per Under 18 non accompagnati, avviati a triage e quarantena fiduciaria, perché provenienti da Paesi a rischio.

Un minore, infine, è stato rintracciato a Udine, sempre dai Carabinieri.