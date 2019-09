In fuga dal Friuli, lo rintracciano grazie a Facebook

Le indagini, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Pordenone sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pordenone, hanno portato alla localizzazione, nel Regno Unito, di Eugen Razvan Postolea, cittadino rumeno di 34 anni. L'uomo era colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pordenone, a seguito di una condanna alla pena di tre anni, due mesi e 20 giorni per diversi reati: uso di atto falso, commesso in provincia di Udine nel 2007, ricettazione in concorso e falsificazione/alterazione delle carte di pubblico credito, commesso aPordenone nel 2009; "fraudolenta distruzione della cosa propria assicurata" e "mutilazione fraudolenta della propria persona", commesso a Pordenone il 28 aprile 2009; rapina in concorso commessa a Pordenone il 30 marzo 2015.

L'uomo è stato localizzato nel Regno Unito a marzo 2019, grazie alle notizie pubblicate sul suo profilo Facebook, che facevano riferimento all’azienda dove lavorava come dipendente e a un'auto con targa britannica messa in vendita su internet.

Dopo la concessione dell’estradizione da parte delle autorità britanniche è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino al suo arrivo in Italia.