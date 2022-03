In fuga dall’Ucraina, prima assistenza a Coccau

Continua la macchina per garantire la prima assistenza a chi scappa dalla guerra in Ucraina. Accanto al presidio al valico di Fernetti, la Protezione civile Fvg prosegue anche nell'attività di presidio al confine tarvisiano, per offrire un primo presidio di supporto ai profughi dell'Ucraina.

I punti di assistenza attivi ai due valichi regionali – porta di primo ingresso in Italia per quasi 40mila persone già arrivate nel nostro Paese - vedono impegnati i volontari della Protezione civile e di varie associazioni che, con turni definiti e continuativi, si occupano della distribuzione di generi di prima necessità.