In fuga dall'Afghanistan, 600 persone attese ad Aviano

Potrebbe far tappa alla Base Usaf di Aviano un volo speciale dell'esercito Usa con a bordo circa 600 persone in fuga dal Paese finito di nuovo in mano ai Talebani. Il Pentagono, infatti, ha annunciato un'accelerazione delle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan, come riporta la stampa statunitense, in particolare il Wall Street Journal. All'aeroporto di Kabul sarebbero stati anche lanciati i gas lacrimogeni per disperdere la folla che in tutti i modi sta tentando di accere ai voli in partenza, per scappare.

Il volo trasporta personale militare e civile americano, ma anche profughi che scappano dall'Afghanistan e che saranno trasferiti negli Stati Uniti a bordo di un cargo, che con tutta probabilità nel week end farà scalo ad Aviano.



Una situazione, quella dell'Afghanistan che è in questi giorni ha visto la fuga in massa della popolazione che teme per la propria vita. Indelebili e strazianti le immagini della gente che assalta un cargo americano per fuggire, disperata, dal governo dei talebani. Poche ore fa, invece, è stato diffuso il video dell'uccisione di Haji Mullah Achakzai, il capo della polizia della provincia afgana di Badghis, vicino a Herat, assassinato dai talebani. L'uomo aveva combattuto contro i talebani. Un altro, l'ennesimo episodio, che testimonia la difficile situazione in cui versa il Paese.