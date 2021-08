In fuga dall'Afghanistan, tre Cargo Usa attesi ad Aviano

Sono attesi in queste ore i tre Cargo dell'Aeronautica militare statunitense, parte dell'Operazione Alleati Refuge, con a bordo 600 persone in fuga dall'Afghanistan e che faranno tappa alla Base Usaf di Aviano. Si tratta di voli speciali dell'esercito Usa per evacuare civili e militari dal Paese finito di nuovo in mano ai Talebani.

Vicino all’hangar, ad Aviano, è stata allestita una tendopoli che potrebbe servire per un pernottamento o per l’accoglienza di qualche ora durante lo scalo. Qui, i cittadini afghani e americani evacuati saranno visitati, curati e rifocillati prima di partire per gli Stati Uniti.

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha sentito telefonicamente il Segretario della difesa degli Stati Uniti d'America Lloyd Austin, ribadendo "la solidità del rapporto Italia Usa emerge anche nella drammatica crisi a Kabul".

Il Governo ha ribadito la collaborazione tra il Pentagono e il Ministero della Difesa in atto a Kabul finalizzata principalmente in queste ore alle massicce attività di evacuazione in corso, anche attraverso la concessione dell'utilizzo delle basi presenti in Italia, tra cui Aviano.