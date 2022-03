In fuga dall'Ucraina, al Burlo i primi piccoli malati

47 persone - mamme, bambini dai 4 ai 17 anni e un minore non accompagnato - sono arrivati questa mattina in bus a Fernetti. Si tratta di piccoli malati che sono riusciti a fuggire dall'Ucraina. Sono stati accolti e visitati al Burlo Garofolo di Trieste, grazie a una tessera sanitaria provvisoria che è stata subito attivata.

Diverse le condizioni di salute e le patologie dei piccoli pazienti. Tutti molto provati dal viaggio, iniziato da varie località del Paese, con tappa a Leopoli e poi attraversamento del confine dall'Ungheria. Il trasferimento è stato organizzato da varie associazioni di volontariato, in collaborazione proprio con il Burlo.

Per chi non avrà necessità di ricovero, si sono già mobilitate diverse realtà, non solo cittadine, per offrire a bambini e mamme un alloggio.