In fuga dalla Cavarzerani per procurare hashish

La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne pakistano ospite – in quarantena – dell’ex caserma Cavarzerani. Il giovane, nel cuore della notte, poco dopo le 4.30, era uscito dalla struttura. Dopo aver scavalcato il muro perimetrale, sfruttando il buio, si è dato alla fuga attraversando la linea ferroviaria. Una pattuglia dell’Esercito, impegnata nella vigilanza, lo ha visto, ma non ha fatto in tempo a raggiungerlo.

Un’ora dopo, i militari lo hanno bloccato mentre tentava di rientrare nell’ex caserma, arrampicandosi sul muro, nello stesso punto da cui era uscito in precedenza. Avuta certezza che si trattava dello stesso giovane che si era allontanato in precedenza, gli agenti della Polizia hanno ipotizzato che stesse cercando d’introdurre oggetti o materiale non consentito nella struttura e lo hanno sottoposto a un minuzioso controllo. Si è così scoperto che, in una scarpa, il 20enne aveva nascosto un panetto di cento grammi di hashish del tipo pongo, di ottima qualità. E’ stato, quindi, arrestato e, su disposizione del pm di turno della Procura di Udine, Viviana Del Tedesco, è stato portato in carcere a Gorizia.