In fuga dalla Cavarzerani prima della chiusura

Una Pattuglia di pronto intervento della Polizia locale di Udine ha intercettato due migranti siriani che, prima della chiusura dell’ex caserma Cavarzerani, erano riusciti a lasciare la struttura. Il rintraccio è avvenuto grazie a un’auto sospetta, posteggiata nella zona della stazione. Questa mattina, gli agenti hanno notato il veicolo di nazionalità tedesca, con immatricolazione scaduta.

Risultato di proprietà di un cittadino iracheno, residente in Svezia, era nella materiale disponibilità dei due migranti, che erano stati fermati nei giorni scorsi a Tarvisio e accompagnati alla Cavarzerani, da dove si erano poi dati alla fuga. I due, una volta lasciata la struttura di accoglienza, avevano soggiornato alcune notti in un albergo in città ed erano in procinto di allontanarsi in direzione della Germania.