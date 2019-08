In Fvg, tutor accesi dopo il contro esodo estivo

A settembre torneranno attivi i tutor nelle tratte autostradali gestite da Autovie Venete. Evitata la rimozione del software, grazie alla sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto che il sistema di Autostrade Tech non violasse le norme relative alla proprietà intellettuale, i portali saranno riaccesi non appena saranno certificati. Lo ha deciso il vertice che si è tenuto ieri nella sede della concessionaria autostradale. Una procedura per la quale saranno necessarie ancora alcune settimane.

Tutti i tutor disseminati nella rete, necessari per calcolare la velocità media tra due portali, posti in genere tra i 10 e 25 chilometri, vanno infatti interamente ritarati a norma di legge. Autovie Venete, concessionaria che ha in gestione la A4, la A28, la A34 e una sezione della A23 ne possiede in totale sei. Questi si trovano posizionati tra Udine Nord e lo snodo di Palmanova, tra Palmanova e Redipuglia, tra San Giorgio di Nogaro e San Donà di Piave; tra Cimpello e Sesto al Reghena e tra San Donà di Piave e il Bivio A4-A23.

Fortunatamente Autovie, in attesa della sentenza, aveva già un piano di adeguamento delle postazioni per l'eventuale sostituzione del software. La società nei prossimi giorni risponderà all'invito ricevuto da Autostrade per l'Italia a riattivare il sistema, ma ricorda che nei tratti di cantiere coinvolti dai lavori della terza corsia, i tutor sono stati smontati.

In attesa della loro reinstallazione, prevista al termine del cantiere, lungo la A4 tra Palmanova e Portogruaro sono presenti ben 16 autovelox in entrambe le direzioni.